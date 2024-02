Esperstedt. Erster Storch kehrte sogar schon im Dezember wieder zurück. Am vergangenen Sonntag landete auch der zweite Storch

Die erste gemeldete Rückkehr von Störchen aus dem Winterquartier in Borxleben und Seehausen wird vom Esperstedter Storchenpaar getoppt: „In Esperstedt ist der Storch schon seit dem 27. Dezember wieder da und wurde seitdem immer wieder auf dem Nest gesichtet. Seine Frau ist am 4. Februar angekommen“, reagierte Doris Siegert in Esperstedt am Freitag auf die Meldung in der Thüringer Allgemeinen.

In Borxleben ist das Storchenpaar in dieser Woche gelandet, in Seehausen wurde ein Storch ebenfalls in dieser Woche gesichtet.

kf