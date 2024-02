Sondershausen. Gesang begeisterte beim 17. Chortreffen Thuringia Cantat in Sondershausen. Höhepunkt war wieder das gemeinsame Abschlusskonzert der 150 Sangesfreunde aus ganz Thüringen

150 Chormitglieder aus ganz Thüringen sangen zum Abschluss des Treffens Thuringia Cantat im Sondershäuser Achteckhaus. Unter der musikalischen Leitung von André Schmidt, Dozent an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar hatten sie in nur zwei Tagen in dem Workshop an der Thüringer Landesmusikakademie Chorsätze und Arrangements unter dem Motto „Sinfonische Dichtung“ einstudiert.. Dargeboten wurden unter anderen Filmmusik aus „Schindlers Liste“ von John Williams oder auch aus dem „Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber, selbst ein Stück von Elton John aus „König der Löwen“ war zu hören. EinigeTeilnehmer kamen auch aus Sachsen, Hessen, Bayern und Niedersachsen. Tosender Applaus war der Lohn für ein wunderbares Chorkonzert im Ambiente des Achteckhauses.