Roßleben-Wiehe. Die Winterferien werden in Roßleben genutzt, um einen Faschingswagen zu gestalten.

Die Ferien sind in vollem Gange. Dass im Roßlebener Mehrgenerationenhaus während der Zeit üblicherweise an einem eigenen Umzugswagen gearbeitet wird, hat schon Tradition. Da bildet 2024 keine Ausnahme. Kommenden Samstag, am 17. Februar, rollt der Karnevalsumzug durch die Roßlebener Straßen. In der Ferienwoche werkeln die Kinder jeden Nachmittag bis zum großen Auftritt am Faschingswagen des Mehrgenerationenhauses und entwerfen ihre Kostüme, heißt es vom Kreisjugendring.

Darüber hinaus bietet der Kreisjugendring zusätzliche Freizeitangebote: am Dienstag ab 10 Uhr wird gekegelt, am Mittwoch werden Pinguine gebastelt. Am Donnerstag ab 10 Uhr wird in der Bäckerei Lampe gebacken und am Freitag wird vormittags Fasching gefeiert. red