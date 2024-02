Sondershausen. Modellbauer können am kommenden Wochenende in die Franzberg-Schule der Kreisstadt pilgern: Dort gibts nachgebaute Anlagen zum Bestaunen und Ersatzteile oder Zubehör.

Der Eisenbahnclub Bad Frankenhausen e.V. lädt alle Modellbahnfreunde am 17. Februar von 10 bis 17 Uhr sowie am Tag darauf zwischen 10 und 16 Uhr zu seiner jährlichen Modellbahnausstellung ein. In diesem Jahr findet die Veranstaltung in Sondershausen an der staatlichen Regelschule Franzberg in der Bahnhofstraße 8 statt.