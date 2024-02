Bad Frankenhausen. Alejandro León und Daniel Wirtz gastieren am 23. Februar im Kyffhäuserkreis.

Das Duo Alejandro León und Daniel Wirtz gastiert am 23. Februar um 20 Uhr auf der kleinen Bühne in der Eingangshalle des Panorama Museums in Bad Frankenhausen. Alejandro Leon war bereits mehrfach zu Gast im Panorama Museum, zuletzt mit dem Cellisten Ulrich Thiem. Der Vorverkauf startet am 16. Februar an der Panorama-Kasse. Der Eintritt im Vorverkauf kostet 15 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Platzreservierungen oder Infos gibt es bei Fred Böhme, Telefon (034671) 61923, E-Mail: fred.boehme@panorama-museum.de. Es wird wieder ein Shuttleservice ab der Reha-Klinik angeboten, Telefon (03466) 32620.