Sondershausen. Wie geplant beginnen die Maßnahmen, die bis Ende des Jahres andauern sollen.

Wie geplant fiel am Dienstag der Startschuss für das Bauvorhaben in der Güntherstraße in Sondershausen, nachdem der vielbeinige Umzug am Rosenmontag durch die Stadt gezogen war. Hier entsteht ein neuer Kreisverkehr (unsere Redaktion berichtete). Bevor die Bagger der Firma HTE aus Ebeleben anrollen konnten, wurde eine routinemäßige kampfmitteltechnische Untersuchung durchgeführt. Das übernahm Sarah Splettstößer von der Firma Tauber Delaborierung aus Elxleben mit einem Georadar. Christoph Stier und Stephan Börold vom Trink- und Abwasserzweckverband (TAZ) nahmen eine Kamerabefahrung vor, um die Hausanschlüsse genau zu orten und für die Baufirma zu markieren.