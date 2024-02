Kyffhäuserkreis. Der Beirat unterstützt die Untere Naturschutzbehörde des Kyffhäuserkreises in den kommenden vier Jahren bei allen wichtigen Projekten

In der vergangenen Woche ist der Naturschutzbeirat des Kyffhäuserkreises neu berufen worden, informierte Martin Pollack, stellvertretender Pressesprecher des Landratsamtes. Der Beirat bestehe aus 15 ehrenamtlichen Mitgliedern, für neun von ihnen sei die Mitarbeit in den kommenden vier Jahren eine Premiere. Den Vorsitz habe Uwe Ropte, Geschäftsführer vom Bauernverband Kyffhäuserkreis, bei der Stellvertreterin handele es sich um Claudia Wicht vom Naturpark Kyffhäuser. Einen Naturschutzbeirat gebe es bereits seit dem Jahr 1994. Basis dafür sei eine Verordnung des Landes Thüringen, infolge des Paragrafen 26 des Thüringer Naturgesetzes, erklärte Pollack. Letzteres besage, dass zur fachlichen Beratung und Unterstützung bei allen Fragen des Naturschutzes in den einzelnen Naturschutzbehörden ein Beirat zu bilden sei.