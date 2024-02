Bretleben. Stadt An der Schmücke stellte nach Altreifenfund am Spitteldamm in Bretleben Nachforschungen an

Spittelecke am Spitteldamm: Nach dem Müll- und Altreifenfund am Spitteldamm entlang der Bahnstrecke in Bretleben hat die Stadt An der Schmücke Nachforschungen angestellt. Es handele sich bei der Ablageecke um ein privates Grundstück. Dessen Besitzer können nun höflich ermahnt werden, mehr sei nicht drin, teilte Bürgermeisterin Silvana Schäffer (CDU) am Donnerstag mit. Die Bretlebener werden fortan sicher noch gründlicher aufpassen, wer da in ihrer Nähe den Kofferraum öffnet und wozu.