Sondershausen. Eine der größten Umbaumaßnahmen hat mit der Erweiterung des Rewe-Marktes in Sondershausen begonnen.

Noch einmal hat sich das Verkaufsteam um Marktleiterin Janine Gruß im so gut wie leergefegten Rewe-Markt getroffen, um sich vorerst zu verabschieden. Verkäuferinnen und Serviceteam hatten bereits Tage zuvor die gesamten Warenbestände aus den Regalen geräumt und verpackt, um sie anschließend auf andere Filialen zu verteilen. „Während der Umbaumaßnahme musste ich Mitarbeiter in die Arbeitslosigkeit schicken, das ist schmerzlich. Andere wiederum suchten sich etwas Neues oder kamen in anderen Rewe-Filialen unter“, sagt Betreiber Christian Wincierz.