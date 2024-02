Heldrungen. Gemeinnützige Einrichtungen in Heldrungen können sich noch bis 3. März bewerben

In der Ortschaft Heldrungen der Stadt An der Schmücke können sich derzeit Vereine wieder um eine Zuwendung aus dem Windpark Heldrungen-Braunsroda bewerben. Jedes Jahr schütten die Windmüller vom Heldrunger Berg knapp 30.000 Euro für gemeinnützige Zwecke aus – 25 Jahre lang. Bewerben können sich gemeinnützige Einrichtungen mit Sitz in der Ortschaft Heldrungen der Stadt An der Schmücke. Nutznießer des Sponsoringvertrags der ehemaligen Stadt Heldrungen mit der Sabowindpark Heldrungen GmbH waren bereits die Fördervereine der Kindergärten, der Heimatverein, der Naturschutzbund Nabu, der Countryclub, Kleingartenvereine, die Angler und im im Vorjahr mit dem Verein hohe Schrecke erstmals ein Verein aus dem Heldrunger Ortsteil Braunsroda. Bis 3. März können die Anträge eingereicht werden.