Kyffhäuserkreis. Thüringen möchte Bahnstrecken reaktivieren. Eine dieser Verbindungen davon liegt im Kyffhäuserkreis und führt ins Nachbarbundesland.

Kommt man künftig von Roßleben wieder per Zug von A nach B oder ist der Zug für eine Anbindung ans überregionale Schienennetz abgefahren? Für eine Reaktivierung der Unstrutbahn von Roßleben bis nach Artern sehen Verkehrsingenieure aktuell wenig Potenzial. Roßleben könnte jedoch die Chance auf den Anschluss in Richtung Naumburg auf sachsen-anhaltischer Seite bekommen. Das geht aus einer Machbarkeitsstudie Thüringens hervor. Beim Blick auf einen Anschluss Roßlebens an Sachsen-Anhalt lässt die Frage nach einer möglichen Kostenbeteiligung des Nachbarbundeslandes nicht lange auf sich warten.