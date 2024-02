Bad Frankenhausen. In Bad Frankenhausen lässt ein 33-jähriger Mann seinen Aggressionen freien Lauf. Was das Gericht davon hält:

Vielleicht hätte man ihn einfach schlafen lassen. Das mochte sich der geneigte Zuhörer beim Prozess am Sondershäuser Amtsgericht wohl gedacht haben. Möglicherweise wäre das Ganze dann gar nicht passiert. So aber musste sich der 33-Jährige am Sondershäuser Amtsgericht unter anderem wegen des Vorwurfs der Sachbeschädigung verantworten.