Gorsleben. Gorsleben bereitet sich auf die Adjuvantentage vor, zu dem vom 30. Mai bis 2. Juni ein interessiertes Fachpublikum erwartet wird

St. Bonifatius hat eine Glasverkleidung eingebüßt. Das noch aus Winterkirchenzeiten stammende Wandteil im Durchgang zum Altarraum der Gorslebener Kirche musste für die 15. Thüringer Adjuvantentage weichen, die in diesem Jahr vom 30. Mai bis 2. Juni in dem 500-Seelen-Ort und der Stadt An der Schmücke ausgetragen werden.