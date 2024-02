Sondershausen. Der Verein aus der Musikstadt startet am 1. März ins neue Konzertjahr.

Am 1. März ist Rudi Feuerbach beim Jazzclub in Sondershausen zu Gast. Begleitet wird er von Stefan Kerth (Bass) und Mark Rose (Schlagzeug). Feuerbach ist in Thüringen aufgewachsen und beeindruckt mit einer vielseitigen Karriere. Als langjähriges Mitglied der Kultband „Keimzeit“ und (Gast-)Musiker vieler weiterer Rock- und Bluesformationen sowie als Komponist des erfolgreichen Kindermusicals „Vita Mia“ zeigt er sein musikalisches Talent.

Feuerbach schafft an der Gitarre genreübergreifende Arrangements mit spiritueller Kraft. Seine einzigartige Gitarrentechnik und sein emotionaler Gesang formen laut Ankündigung eine kraftvolle Symbiose von Text, Stimme und Raumklang auf der Bühne.

Das Konzert im Bürgersaal der Cruciskirche Sondershausen beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.

red