Artern. Instrumente aus dem amerikanischen Pennsylvania und deren klangvolle Vielfalt sollen im Juni erstmals gezeigt werden.

Haemi Oh möchte mit einem Herzensprojekt noch mehr Harmonie in den Kyffhäuserkreis bringen. Im Auge des Interesses stehen dabei Handglocken. Insgesamt 25 Stück wurden aus dem amerikanischen Pennsylvania bereits in den neuen Wirkungsbereich der gebürtigen Koreanerin geliefert. Die Kantorin möchte im Pfarrbereich Artern-Heldrungen einen Handglockenchor aufbauen - ganz nach dem Vorbild des landesweit größten und bekanntesten Handglockenchores in Gotha.

Melodien von „Harry Potter“ als Glockentöne

Haemi Oh tauscht sich regelmäßig mit den Gothaern aus. Von dort kam auch der Tipp für eine Firma in Plumsteadville, die Handglocken in unterschiedlichsten Größen und Tonumfängen herstellt. Rund 10.000 Euro haben die Instrumente gekostet, sagte Oh. Verschiedene Geldquellen, darunter auch Spenden, wurden nach ihren Erzählungen genutzt, um die Investition finanzieren zu können. Mit der aktuellen Instrumentenausstattung könne im Tonumfang von zwei Oktaven gespielt werden. Damit lässt sich nicht jedes opulente Stück auf die Bühne bringen, aber durchaus bekannte Stücke wie „Harry-Potter“-Melodien oder „Kling, Glöckchen, klingelingeling“. Noch bevor es jedoch zum ersten Auftritt kommt, macht sich Haemi Oh viel Arbeit: Nicht selten müssen die Stücke nämlich bearbeitet werden - maßschneidern für die Handglocken eben. „Mein Wunsch wäre, dass wir irgendwann mit vier, fünf Oktaven spielen können“, blickte die Kantorin gen Zukunft.

Mit den 25 Handglocken aus den USA können Stücke in einem Tonumfng von zwei Oktaven gespielt werden. © Haemi Oh | Haemi Oh

In den Augen der studierten Kirchenmusikerin können durch das Spiel mit den Handglocken etliche weitere Menschen für Musik begeistert und zum Mitmachen angeregt werden. Ein generationenübergreifendes Kulturangebot, für das kaum jemand zu jung oder zu alt sein kann. „Handglocken zu spielen, ist einfacher als zu singen oder Blockflöte zu spielen. Obwohl es einfacher ist, hören sich die Klänge wunderschön an“, schwärmte die Kantorin, die seit Mai 2023 fest als Kantorin im Pfarrbereich Artern-Heldrungen beschäftigt ist.

Kantorin hat in Korea und Deutschland studiert

Die ersten Handglockenchöre entstanden in Amerika. Von dort schwappte die Handglocken-Passion nach Korea über. „Schon als kleines Kind habe ich mit Handglocken Musik gemacht“, erzählte die dreifache Mutter, die mit ihrer Familie in Halle lebt. Der Einsatz der Instrumente sei extrem variabel. Schon für die musikalische Früherziehung würden die Instrumente eingesetzt. Im Dezember trafen sich die ersten zehn Interessierten, darunter zwei Jugendliche, die sich mit Oh ins Abenteuer „Handglockenchor“ stürzen. Ein paar Jugendliche wären wünschenswert. „Ich bearbeite künftig auch Stücke aus Pop, koreanischem Pop und Filmmusik so, dass man sie mit Handglocken spielen kann“, gab Oh einen Vorausblick. Im Juni soll der erste Auftritt stattfinden.

Seit über 17 Jahren lebt Oh inzwischen in Deutschland. Ihre erste Erfahrung mit einem Handglockenchor machte sie in ihrem Heimatland. Der Wunsch, „die deutsche Kultur kennenzulernen“, trieb die Koreanerin nach einem Studium der evangelischen Kirchenmusik nach Deutschland. Hierzulande qualifizierte sich die junge Frau weiter. Bei einem Hochschulstudium in Leipzig und Halle tauchte sie noch tiefer in die kirchenmusikalischen Sphären ein. Ihr beruflicher Weg führte Haemi Oh nach dem Studium als Pianistin und Liedbegleiterin unter anderem zur Kammeroper Halle und als Organistin in Kirchen.

Musik, Melodien und Harmonien liegen offenbar in Ohs Blut. Als sie vor knapp 20 Jahren zum allerersten Mal eine originale Bach-Orgel spielte, erfüllte sich einer ihrer lang gehegten Träume. Freilich gebe es auch in Korea Orgeln - doch vielfach handele es sich dabei um die kleineren und mobilen Modelle - sogenannte elektronische Orgeln. Warum das Instrument langläufig hierzulande auch als „Königin der Instrumente“ bezeichnet wird, habe sie erst nach Auftritten an den „richtigen“ Orgeln begriffen, wie sie erzählte. Im Kyffhäuserkreis widmdet sie sich nun mit dem Handglocken- und einem Gospelchor zwei neuen Herzensprojekten.