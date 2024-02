Bis das seit Mittwoch geltende Abkochgebot für Leitungswasser in Udersleben fällt, müssen drei Proben sowie eine Vergleichsprobe negativ sein

Einen Tag nach der Mitteilung über verunreinigtes Trinkwasser in Udersleben und den eingeleiteten Gegenmaßnahmen hat eine erste Wasserprobe am Donnerstag einen negativen Befund ergeben. Das teilte der stellvertretende Sprecher der Kreisverwaltung, Martin Pollack in Sondershausen mit.