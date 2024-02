Sondershausen. Die Wohnungsbaugenossenschaft saniert Blöcke und geht in der Energiewende einen weiteren Schritt.

Die beiden Wohnblöcke in der Ferdinand-Schlufter-Straße entstammen aus den 1960er-Jahren. Derzeit werden sie einer Kur unterzogen. Seit Juni vergangenen Jahres stehen die Baugerüste an den Hausmauern. Die Handwerker haben allerhand zu tun, um den 14 Zentimeter dicken Vollwärmeschutz an die Außenwände zu bringen. Die alten Fenster wurden komplett ausgetauscht. Die Dreifachverglasung hilft, Energie zu sparen.