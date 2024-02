Sondershausen. In Sondershausen hat ein Lkw beim Abbiegen einen vorausfahrenden Pkw übersehen und über 15 Meter vor sich hergeschoben. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Bei einem Unfall mit einem Lkw und einem Auto in Sondershausen sind am Freitagabend zwei Frauen verletzt worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war ein Lkw auf der Waldstraße unterwegs und wollte in die Martin-Anderson-Nexö-Straße abbiegen.