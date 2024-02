Sondershausen. Die Tribute-Band aus dem Eichsfeld ist nah dran am Original.

Wenn am Samstag die Band „Udopie“ auf der Bühne im Klubhaus Stock‘sen 2.0 steht, da wird sich schon so mancher fragen: „Ist er es oder ist er es nicht?“ Unter Perücke und Hut steckt allerdings nicht der echte Panikrocker, sondern Veit Lamprecht. Man muss aber tatsächlich schon genau hinsehen, um zu erkennen, dass es sich bei ihm nicht um den richtigen Udo Lindenberg handelt.

Die Idee, sich in einem Tribute-Projekt der Musik und Show von Udo Lindenberg zu widmen, geistert bereits seit vielen Jahren in den Köpfen. Veit Lamprecht ist seit seiner Jugend Fan des großen deutschen Rockstars. Dann entdeckte er, dass er ihn unglaublich gut imitieren kann, nicht nur von der Stimme, sondern auch von Mimik und Gestik her. Auf der Bühne gab es dann hin und wieder schon einmal eine Amplitude oder den einen oder anderen Lindenberg-Song.

Seit 2022 bilden nun die Eichsfelder Musikerfreunde die Band, allesamt sind sie alte Bekannte von den dortigen Bühnen. Am Samstag, 24. Februar, kann man die Tribute-Band im Klubhaus Stock‘sen 2.0 erleben. Einlass ist um 19.30 Uhr, das Konzert beginnt 21 Uhr. „Es gibt Eierlikör aus der Produktion von Luzifer Gin aus Ellrich und Nordbrand Nordhausen. Nach dem Konzert gibt es noch eine Disco“, erklärt Fabian Fromm vom Klubhaus.

Das Programm der Band dauert etwa zwei Stunden und reicht durch alle Dekaden der Lindenberg-Ära. Karten gibt es unter unter www.stocksenticket.de und auch an der Abendkasse.

tis/iw