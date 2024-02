Sondershausen. Wegen der guten Resonanz wird die Führung am Wochenende noch einmal angeboten.

Die Märchentaschenlampenführung durch das Schlossmuseum erfreute sich auch in den Winterferien wieder großer Beliebtheit. Aus diesem Grund bietet das Schlossmuseum letztmalig in diesem Halbjahr eine Wiederholung an: Am Samstag, 24. Februar, können Kinder um 17.30 Uhr mit ihren Taschenlampen in das Schlossmuseum kommen und werden dort mit spannenden Geschichten über die Prinzessinnen und Prinzen von Schwarzburg-Sondershausen sowie Märchen und Rätsel der Gebrüder Grimm durch die Ausstellung geführt.