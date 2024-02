Susann Salzmann über Betrug rund um Post- und Paketdienstleistungen.

Kennen Sie „Smishing“? Polizei und Behörden warnen zunehmend auch vor diesem Betrug per SMS. Cyber-Kriminelle wollen nur zu gern unser „Bestes“ - unsere Daten. Andere wollen über den ahnungslosen und verunsicherten Handynutzer schädliche Anwendungen verbreiten, in der der Adressat ohne Argwohn einem Link in einer Mail vertraut, dem dieser nicht hätte vertrauen sollen.