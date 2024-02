Bad Frankenhausen. Am Sonntag kann sich am ehemaligen Kindersanatorium in Bad Frankenhausen vom Baufortschritt überzeugt werden

Vom Baufortschritt überzeugen können sich Besucherinnen und Besucher an diesem Sonntag von 11 bis 15 Uhr auf der Baustelle des künftigen Ferienresorts „Salzgut“ in Bad Frankenhausen.