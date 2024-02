Kyffhäuserkreis. Seit Jahren sinken die Zahlen in den Einsatzabteilungen. Ein Allheilmittel gibt es offenbar nicht, aber sehr wohl Ideen und Anregungen, was die Situation entspannen könnte.

Steuervorteile, Ehrenamtskarte, Vorteile bei Kita-Plätzen, Aufwandsentschädigung für Einsätze und so weiter: das sind immer wieder diskutierte Ansätze, um das lebensrettende Ehrenamt der freiwilligen Feuerwehren attraktiver zu gestalten. Die Einsatzabteilungen brauchen Mitglieder. Seit Jahren gibt es das Problem. Aufhalten konnte den Negativtrend bislang kaum jemand. Vor allem nicht im ländlichen Raum. Bad Frankenhausens Stadtbrandmeister Jens Fischer leitet zugleich die Frankenhäuser Feuerwehr. In der Kurstadt selbst ist die Einsatzabteilung mit gut 80 Aktiven gut aufgestellt. Sorgen bereiten Fischer die Ortsteile. Dort ist die Tageseinsatzbereitschaft in Gefahr oder in manchen Fällen nicht mehr gegeben.