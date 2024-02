Kyffhäuserkreis. Was in den kommenden Tagen und Wochen im Kyffhäuserkreis los ist:

Wanderung durchs Kyffhäusergebirge

Die Hainleite-Wanderer sind in den kommenden Tagen wieder unterwegs. Am Mittwoch, 21. Februar, treffen sich die Kurzstreckenwanderer um 9 Uhr am Parkplatz des Kauflands und fahren zum Kyffhäuser. Es folgt eine Wanderung durch das Kyffhäusergebirge. Die Seniorenwanderer begeben sich um 9 Uhr vom Parkplatz Ärztehaus Wippertor zu einer Tour entlang der Windleite. Am Samstag, 24. Februar, starten die Wanderfreunde um 9 Uhr vom Hauptbahnhof Sondershausen zur Hainleite-Wanderung.

Stammtisch der SPD in Sondershausen

Der Ortsverein der SPD in Sondershausen lädt alle politisch interessierten Mitglieder und Bürger herzlich am Donnerstag, 22. Februar, ab 18 Uhr zum monatlichen Stammtisch ins Restaurant La Voglia in Sondershausen ein. Der Stammtisch biete die Gelegenheit zum Informationsaustausch über alle wichtigen Themen.

Kirche lädt zum Weltgebetstag ein

Die Kirchen in Sondershausen laden am Freitag, 1. März, um 18 Uhr in den Saal der Trinitatiskirche ein, um gemeinsam den diesjährigen Weltgebetstag zu feiern. Selten war dieser mit seiner Bitte um Frieden aktueller als in diesem Jahr. Zur Vorbereitung auf das diesjährige Weltgebetstagsland Palästina wird es bereits am Mittwoch, 21. Februar, um 19 Uhr einen Länderabend im Gemeindehaus der katholischen Gemeinde am Elisabethplatz geben.

Sondershäuser Gymnasium lädt zum Tag der offenen Tür

Lehrer und Schüler des Gymnasiums „Geschwister Scholl“ in Sondershausen laden alle interessierten Schüler und Eltern am Freitag, 23. Februar, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Im Haus I, Güntherstraße 58, können sich Interessierte in vielfältiger Weise über das schulische Leben an der Einrichtung informieren. In den Unterrichtsräumen präsentieren Schüler Experimente, ihre Projektarbeiten, sprachliche Vielfalt und laden auch zum Mitmachen ein. Die Anmeldung der Schüler der künftigen 5. Klassen fürs Gymnasium erfolgt im Haus I, Güntherstraße 58, in der Zeit vom 7. bis 13. März nach Terminvereinbarung im Sekretariat.

Konzert der Maxim Kowalew Don Kosaken

Der Maxim Kowalew Don Kosaken Chor ist am 30. April, 19 Uhr, in der Sankt Georgii Kirche in Kelbra zu hören. Der Chor bringt ukrainisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige ukrainische Volksweisen und Balladen zu Gehör. Im Übrigen richtet sich das sakrale Programm nach der jeweiligen Jahreszeit.

Boden- und Wasseranalyse in Ebeleben

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie bietet Bürgern die Möglichkeit, sich zu Fragen der Wasser- und Bodenqualität, der Wasseraufbereitung und einer optimalen Bodendüngung zu informieren. Am 4. März gibt es einen Vor-Ort-Termin im Rathaus Ebeleben in der Zeit von 16 bis 17 Uhr. Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu sollte man ein frisch abgefülltes Wasser (ca. 1 Liter) in einer Kunststoff-Mineralwasserflasche mitbringen. Weiterhin werden auch Bodenproben für eine Nährstoffbedarfsermittlung entgegengenommen. Hierzu ist es notwendig, an mehreren Stellen des Gartens Boden auszuheben, sodass rund 500 Gramm der Mischprobe für die Untersuchung zur Verfügung stehen.

Liederabend mit Alec Otto

Für einen Liederabend mit dem Tenor Alec Otto und dem Pianisten Ronald Uhlig gibt ab sofort Karten zu kaufen. Das Konzert, zu dem Werke von Schubert, Schumann, Liszt, Beethoven und Strauss erklingen werden, findet Samstag, 9. März, um 18 Uhr im Bürgerzentrum Cruciskirche in Sondershausen statt. Karten im Vorverkauf gibt es Montag bis Freitag, 14.30 bis 19 Uhr, im Studio Otto oder per E-Mail: alecotto@hotmail.de.