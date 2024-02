Kyffhäuserkreis. Bretlebener „Adepaar“ ist inzwischen wieder vereint, wie auch die Langstrümpfe in Ringleben und Voigtstedt

In Bretleben hat sich dieser Tage Roland Fischer wieder auf die Lauer gelegt, um diesen wunderbaren Schnappschuss vom Bretlebener Storch einzufangen. Seit Ende voriger Woche ist das Bretlebener „Adepaar“ wieder vereint – vier Tage nach dem ersten trudelte am vergangenen Freitag auch der zweite Langschnabel ein, wie Utz Gäbel beobachtete. In Voigtstedt klappern inzwischen ebenfalls beide Rotstrümpfe auf dem Nest: Am 7. Februar kam der erste und eine Woche später folgte am vergangenen Mittwoch der zweite, teilte Uwe Ratayczak mit. In Ringleben lag zwischen den beiden Storchenankünften ein Tag, berichtete Dieter Siering auf Nachfrage, der den 13, und 14. Februar notierte. Bereits zuvor hatte sich ein Langschnabel auf dem Nest niedergelassen, doch an dessen Verhalten habe er sofort erkannt, dass es sich um ein „fremdes“ Tier gehandelt habe, erzählt der langjährige Storchenbeobachter.