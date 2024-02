Großfurra. Die Mitglieder des Badesportvereins Großfurra beginnen Anfang März mit den Vorbereitungen auf die diesjährige Freibadsaison

„Mit den Vorbereitungen auf die Saison beginnen wir ab März“, informierte Detlef Wiegel, Vorsitzender des Badesportvereins Großfurra. Ziel sei es, dass bis zum Saisonstart am 19. Juni alle geplanten Wartungs- und Reparaturarbeiten zum Abschluss gebracht werden. Ein Schwerpunkt sei die Reparatur des Beckenrands, der auf einer Länge von rund 20 Metern weggebrochen ist. Noch in dieser Woche wolle man sich mit Verantwortlichen der Stadt Sondershausen treffen, um diese in Kenntnis zu setzen und sich vor Ort ein Bild vom Schaden zu machen. Der Vereinschef gehe davon aus, dass es sich um eine größere Investition handeln werde.