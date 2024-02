Kyffhäuserkreis. In diesem Jahr finden die Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen statt. Kommunen setzen auf Freiwillige und bieten unterschiedliche Aufwandsentschädigungen.

Im Mai darf gewählt werden: Am 9. Mai das Europäische Parlament, am 26. Mai die Kommunalparlamente. Zur Absicherung der Wahltage werden derzeit überall in den Kommunen im Kyffhäuserkreis freiwillige Wahlhelfer gesucht.