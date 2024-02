Kyffhäuserkreis. Feuerwehrleute kämpfen nicht nur gegen Flammen, sondern auch gegen erhöhtes Krebsrisiko. Wie Investitionen das Risiko mindern, erzählt eine Stützpunktwehr im Kyffhäuserkreis.

Feuerwehrleute sind in ihrem Einsatzalltag unterschiedlichen Giftstoffen, wie Rauchgasen, ausgesetzt, die das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen erhöhen. Studien sprechen von einem bis zu 30 Prozent höheren Risiko. „Feuerkrebs“ nennen sich Krebsarten, die bei Feuerwehrleuten häufiger vorkommen als in der übrigen Bevölkerung. Die Gefahr ist real und oft Thema, weiß Jens Fischer von der Feuerwehr Bad Frankenhausen. Neben regelmäßigen Informationen an die Feuerwehrleute wurde über die letzten Jahre eine „hohe fünfstellige Summe“, wie Fischer sagte, in Equipment zur Dekontamination gesteckt.