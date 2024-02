Kyffhäuserkreis. Bilanz der Kyffhäusersparkasse für das vergangene Jahr fällt positiv aus. In diesem Jahr soll das 30-jährige Bestehen mit vielen Veranstaltungen gefeiert werden.

Wenn der Kyffhäuserkreis am 1. Juni sein 30-jähriges Bestehen begeht, wird die Kyffhäusersparkasse schon auf 30,5 Jahre zurückblicken können. Mit der Fusion der Landkreise Artern und Sondershausen wurde auch die Fusion der beiden Sparkassen zum 1. Januar 1994 beschlossen. Perlenhochzeit werde also dieses Jahr gefeiert, erklärte Vorstand René Leipnitz am Dienstag. Neben einem gemeinsamen Sommer-Empfang mit dem Landkreis, der Träger der gleichnamigen Sparkasse ist, plane man viele weitere Veranstaltungen im gesamten Kreisgebiet, kündigte Vorstandsmitglied Sindy Ritzke an.