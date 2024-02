An der Schmücke. Verkauf des edlen Holzes bei der Wertholzsubmission von ThüringenForst in Erfurt brachte der Stadt An der Schmücke einen guten Ertrag

Bei der Wertholzsubmission Anfang Februar in Erfurt-Egstedt konnte die Stadt An der Schmücke mit einem Eichenstamm einen tollen Erfolg erzielen.