Großfurra. Im Gemeindehaus des Sondershäuser Ortsteil gibt es jetzt wieder einen Freizeittreff für Kinder und Jugendliche.

Nach einem Jahr Pause gibt es wieder einen kleinen Kinder- und Jugendclub in Großfurra. Im „Arche-Treff“ können sich Kindergartenkinder und Mädchen und Jungen bis 14 Jahren aus dem Dorf jeden Dienstag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr treffen, um zu basteln, zu kochen oder einfach nur herum zu lümmeln auf der gemütlichen Sofaecke. Einen Billardtisch, Tischkicker und reichlich Spiele gibt es ebenfalls. Mit wechselnden Angeboten soll in den zwei Räumen im Gemeindehaus ein Magnet für die Jüngsten aus dem Dorf entstehen, in dem sie einmal in der Woche ihre Freizeit sinnvoll gestalten können. Betreut wird das der Treff über das Projekt „Vielfalt vor Ort“ von Melissa Titze (links). Gemeinsam mit Kindergartenleiterin Jana Metz (rechts), Erzieherinnen sowie Eltern wurde am Dienstag mit Waffeln und Luftballons die Eröffnung gefeiert.