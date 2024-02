Sondershausen. In Sondershausen stellt sich die Einheit Psychosoziale Notfallversorgung vor.

Für die im Dezember gegründete Einheit Psychosoziale Notfallversorgung werden weitere ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger gesucht, die diese wichtige Aufgabe mit übernehmen wollen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervor. Demnach gibt es am Dienstag, dem 27. Februar, um 18 Uhr in der Hofküche des Landratsamtes in Sondershausen eine Informationsveranstaltung. Darin sollen Einblicke in die Arbeit der Einheit und die Voraussetzungen für eine Mitwirkung gegeben werden.