Bad Frankenhausen. Schüler und Lehrer stellen am 2. März ihre Schule vor.

Das Kyffhäuser-Gymnasium Bad Frankenhausen veranstaltet am Samstag, 2. März, in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr einen Tag der offenen Tür. Schüler und Lehrer stellen an Mitmachstationen, mit Sketchen, bei Spielen, Präsentationen und Führungen ihre Schule allen interessierten Gästen vor und beantworten Fragen. Die Anmeldungen der künftigen Schüler für das Schuljahr 2024/2025 erfolgt am 7. März, 13 bis 18 Uhr, und am 8., 11. bis 13. März, jeweils 13 bis 16 Uhr. Zu diesen Zeiten können die Eltern mit ihren Kindern, einer Kopie des letzten Zeugnisses und dem Anmeldebogen, welcher auf der Website zur Verfügung steht, im Sekretariat der Schule vorsprechen.

red