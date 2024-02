Kyffhäuserland. Bauhof der Gemeinde Kyffhäuserland ist zu jeder Jahreszeit im Einsatz, aktuell beim Grünschnitt auf kommunalen Straßen und Radwegen

„Es gibt auf keinem Bauhof eine Sauregurkenzeit, Arbeit ist immer da“, sagt Matthias Raue, Leiter des Bauhofes der Gemeinde Kyffhäuserland. Dessen Mitarbeiter sind aktuell mit Grünschnitt-Arbeiten entlang von Radwegen, kommunalen Straßen sowie den jeweils sechs Kindergärten und Friedhöfen der Gemeinde beschäftigt. Dies sei nur möglich in der Zeit von Oktober bis Anfang März. Dann beginnt die Brut- und Setzzeit, in der nur noch Verkehrssicherungsmaßnahmen erfolgen dürfen. Die letzten Tage bis dahin wolle man nutzen, um zum Beispiel Formschnitte an Hecken und Kugelbäumen auf den Friedhöfen der Ortsteile vorzunehmen. Im Park von Bendeleben gebe es ebenfalls noch etwas zutun.