Udersleben. Uderslebener können wieder Wasser direkt aus der Leitung verwenden. Landratsamt gibt Entwarnung

Die Uderslebener können ihr Wasser wieder direkt aus der Leitung verwenden. Acht Tage nach dem Abkochgebot wegen keimbelasteten Trinkwassers kam am Mittwoch die Entwarnung: Die eingeleiteten Maßnahmen waren erfolgreich, sodass auch die dritte Kontrollprobe sowie die Vergleichsprobe vom 19. Februar keine bakteriellen Verunreinigungen mehr aufwiesen, hieß es aus dem Landratsamt in Sondershausen. Die Einwohner erhalten darüber wieder eine schriftliche Information via Postwurfsendung.