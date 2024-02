Kyffhäuserkreis. Christoph Vogel über die bevorstehende Gartensaison

Ab in den Garten, so lautet bald wieder die Devise. Zumindest, wenn das mit dem Wetter so weiter geht. In der Winterzeit lasse ich mich zugegebener Maßen nicht allzu oft in der Parzelle sehen. Ab und zu schauen, ob alles okay und noch an seinem Platz ist, muss aber schon sein. Insbesondere nach stürmischem Wetter. Irgendwie freut man sich schon auf den Frühling, um wieder öfter und regelmäßiger im Gartenparadies zu verweilen. Das habe ich auch von einigen Gartenfreunden vernommen, die schon voller Tatendrang in den sprichwörtlichen Startlöchern sitzen. Was gesät und gepflanzt wird, steht bei mir mehr oder weniger fest, das meiste davon muss allerdings bis nach den Eisheiligen warten. Bis dahin müssen die Vorbereitungen auf die Saison lange abgeschlossen sein. Ein paar Tage Urlaub, hoffentlich bei Garten freundlichem Wetter, im März sollen es richten. Eine der schönen Seiten des Gartenlebens gab es dieses Jahr allerdings schon - das Angrillen bei und mit Gartenfreunden war echt schön. Ein schlechtes Gewissen, vorher noch nichts Großartiges im Garten vollbracht zu haben, kommt aber nicht auf. Wir haben schließlich noch Winter.