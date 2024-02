Schönewerda. Ein 82-Jähriger wird seit Mittwoch vermisst. Die Polizei sucht unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Mann.

Seit Mittwochmittag wird der 82-jährige Helmut Jäger aus Schönewerda vermisst. Er verließ nach Angaben der Polizei am Mittwoch seine Wohnung in unbekannte Richtung. Helmut Jäger ist

ca. 170 cm groß

hat eine leicht untersetzte Statur

schütteres graues Haar

trägt eine Jeanshose

vermutlich Hausschuhe

und möglicherweise eine Mütze.

Ein Foto des Vermissten hat die Polizei hier veröffentlicht. Zur Bewegungsrichtung des Vermissten liegen keine Hinweise vor. Herr Jäger ist in der Bewegung eingeschränkt und auf eine technische Unterstützung (Rollator) angewiesen.

Gegenwärtig muss davon ausgegangen werden, dass sich Helmut Jäger in einer hilflosen Lage befindet und dringend Hilfe benötigt. Derzeit ist eine große Anzahl an Polizei- und Hilfskräften und ein Polizeihubschrauber in die Suche eingebunden.

Hinweise zum Aufenthalt von Herrn Jäger nehmen die Dienststellen in Sondershausen und Artern sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

