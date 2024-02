Greußen. In Greußen haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten aufgsprengt und mehrere Schachteln gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Straße Am Felsenkeller in Greußen einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Es steht noch nicht fest, ob es sich um einen oder mehrere Personen handelte. Der oder die Täter klauten laut Polizei eine bisher noch unbekannte Menge an Zigarettenschachteln. Ein Zeuge bemerkte den aufgesprengten Zigarettenautomaten gegen 5.15 Uhr und verständigte die Polizei

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Es werden nun Zeugen der Tat gesucht.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter Telefon: 0361/574365100 entgegen.

