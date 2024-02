Bad Frankenhausen. Im Kyffhäuserkreis ermittelt die Polizei zu einem Unfallhergang: Der Autofahrer startete fuhr los und blieb erst in einem Garten wieder stehen.

Nach einem Unfall, der sich am Donnerstagmorgen im Kyffhäuserkreis ereignete, ermittelt die Polizei nun zu Unfallhergang und -ursache. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein Autofahrer in der Bahnhofstraße Bad Frankenhausen mit seinem Pkw an und kam danach in einem Garten zum Stehen.