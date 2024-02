Sondershausen. Verein bietet monatliche Treffen in Sondershausen für Interessierte

Aus gebrauchten Materialien und Resten kann wunderbar Neues entstehen. Wie, das können Interessierte am kommenden Dienstag, 27. Februar, beim Eine-Faire-Welt-Verein in Sondershausen erfahren. Osterbasteln mit Upcycling-Materialien wird im Laden in der Burgstraße angeboten. Bei Kaffee, Tee und Keksen aus fairem Handel kann ab 15 Uhr in gemütlicher Runde Verschiedenes ausprobiert werden. Jeder Besucher kann sich z.B. an kleinen österlichen Dekoartikeln und Karten aus Papierresten und anderen gebrauchten Materialien versuchen. Ganz bewusst wird auf Wiederverwendung von Dingen gesetzt, die normalerweise im Abfall landen. Materialien und eigene Ideen können gern mitgebracht werden. Neben dem Handwerklichen kann sich über regionale und internationale Osterbräuche ausgetauscht werden. Wie feiert man woanders, wie war es früher? Was sind Ihre schönsten Erinnerungen? „Gewerkelt“ wird zwischen 15 und 18 Uhr in den Vereinsräumen in der Burgstraße 6.