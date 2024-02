Schönewerda. 82-Jähriger aus Schönewerda seit Mittwoch verschwunden. Umfangreiche Suchmaßnahmen von Polizei- und Hilfskräften bis Freitag erfolglos

Zwei Tage nach seinem Verschwinden suchte die Polizei am Freitag immer noch nach dem vermissten Helmut Jäger aus Schönewerda. Der 82-Jährige hatte am Mittwochmittag seine Wohnung in unbekannte Richtung verlassen. „Die öffentliche Fahndung ist weiter aktiv, die Maßnahmen laufen weiter“, berichtete der Sprecher der Landespolizeiinspektion Nordhausen am Freitag auf Nachfrage.