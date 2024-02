Sondershausen. Großes Interesse der Viertklässler und ihren Eltern beim Tag der offenen Tür am Gymnasium „Geschwister Scholl“ in Sondershausen

In den Unterrichtsräumen des staatlichen Gymnasiums „Geschwister Scholl“ in Sondershausen herrscht am Freitag Hochbetrieb. Gymnasiasten höherer Klassen und Pädagogen bringen ihren Gästen zum Tag der offenen Tür die Unterrichtsfächer näher und präsentieren Ergebnisse schulischer Arbeit. Bei den Besuchern handelt es sich in erster Linie um Viertklässler und ihre Eltern. Es sind aber auch ehemalige Absolventen darunter. In vielen Fachkabinetten gibt es nicht nur Informationen, die Gäste werden eingeladen, bei naturwissenschaftlichen Experimenten mitzumachen oder sich kreativ zu betätigen.