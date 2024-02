Thalebra. Die Straße in Thalebra ist nach zwei Monaten als Umleitungsstrecke für den gesperrten Bahnübergang bei Hohenebra kaputt gefahren. In den Osterferien soll diese nun erst mal repariert werden. Eine dauerhafte Entlastung vom Umleitungsverkehr, wie die Thalebraer es fordern, steht aber weiter nicht in Aussicht.

Eine kleine Pause und drei Schwellen als Bremse für den seit Ende Dezember täglich durchs Dorf rollenden Verkehr sind bislang das einzige Ergebnis eines Vor-Ort-Termins am Freitag von Bahn, Behörden und Anwohnern in Thalebra. An der Umleitung, die für ein Jahr durch den Sondershäuser Ortsteil führen soll, weil die Deutsche Bahn an der Kreisstraße 519 eine Eisenbahnüberführung baut, hat sich nichts geändert.