Bad Frankenhausen. Immer wieder laden die Investoren des Ferienparks „Salzgut“ in Bad Frankenhausen ein, die Baustelle zu besichtigen. Die Sanierung des ehemaligen Kindersanatoriums ist weiter fortgeschritten.

Wie im Taubenschlag ging es am Sonntag auf der Baustelle des künftigen Ferienparks „Salzgut“ in Bad Frankenhausen zu. Zum 5. Mal hatten die Investoren des auch als Kindersanatorium „Helmut Just“ bekannten früheren „Hedrichheims“ ihre Baustelle für Besucher geöffnet. Das Angebot nutzten viele. Seit der letzten öffentlichen Besichtigung vor knapp einem halben Jahr sind die Bauarbeiten sichtlich fortgeschritten. Nach der Entkernung und dem Aufbaubeginn konnten die Besucher inzwischen einen Eindruck von den künftigen Ferienwohnungen in dem denkmalgeschützten Gebäude mit dem angrenzenden Badehaus gewinnen.