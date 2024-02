Sondershausen. Die Kali-Industrie prägt Sondershausen seit mehr als 100 Jahren. Die Geschichten der Menschen stehen im Mittelpunkt der neuen Ausstellung.

Dass der Titel Bergstadt, den Sondershausen trägt, nicht bloß Beiname ist, das zeigt sich am Sonntag eindrücklich im Schlossmuseum Sondershausen. Nicht oft ist eine Vernissage so gut besucht wie die Eröffnung der Schau „Stadt Land Schacht“ im Blauen Saal am Sonntagnachmittag.