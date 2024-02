Mannschaftsfoto für das Fußballturnier verschiedener Verwaltungen anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Kyffhäuserkreises in diesem Jahr in der Kyffhäuser-Arena in Artern. © Antje Mund/Landratsamt Kyffhäuserkreis | Antje Mund/ Landratsamt Kyffhäuserkreis