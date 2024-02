Bottendorf. Musikunterricht mal anders erlebten die Grundschüler in Bottendorf jüngst.

Das Polizeimusikkorps Thüringen gab, wie schon im vergangenen Jahr, ein Konzert in der Grundschule „Armeria“ in Bottendorf. Jeweils zweimal 45 Minuten spielten das Orchester für die Erst- und Zweitklässler sowie Dritt- und Viertklässler. Los ging mit der Europahymne „Ode an die Freude“. „Der Polarexpress“ war zu hören und zum Schluss noch der Soundtrack des „Rosaroten Panthers“. Im Anschluss nahm sich Orchesterleiter Christian Wolf die Zeit, um die Fragen der Kinder zu beantworten. Wie wichtig das tägliche Üben ist, um einen Klangkörper spielen zu können, wurde jedem Mädchen und Jungen mehr denn je bewusst, berichten die Arbeitsgruppe musikalische Grundschule und Schulleiterin Ines Siebenhüner.

red