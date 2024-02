Kyffhäuserkreis. Auch bei der Regionalbus GmbH im Kyffhäuserkreis stehen die Räder still.

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der kommunalen Nahverkehrsunternehmen in Thüringen am Mittwoch, 28., und Donnerstag, 29. Februar, zu einem 48-stündigen Warnstreik auf. Bei den Forderungen der Gewerkschaft stehe das Thema Entlastung der Beschäftigten vor allem im Fahrdienst im Fokus.

In Thüringen geht es zusätzlich darum, „zu konkurrenzfähigen Löhnen zu kommen“, so Paul Schmidt, Verdi-Verhandlungsführer. Und weiter: „Was wir brauchen sind massive Investition in den öffentlichen Nahverkehr – auch und insbesondere in das Personal.“

Zum Streik aufgerufen seien erneut Beschäftigte in kommunalen Unternehmen in Erfurt, Gera, Jena, Mühlhausen, Nordhausen, Sondershausen, Stadt und Kreis Weimar und im Saale-Holzland-Kreis. Dazu gehört die Regionalbus GmbH Unstrut-Hainich und Kyffhäuser mit den Stadtbus-Gesellschaften Mühlhausen und Sondershausen.

Auch in Sachsen-Anhalt soll am Donnerstag und Freitag im öffentlichen Nahverkehr gestreikt werden. Die Verkehrsgesellschaft Südharz, die die Buslinien im Altkreis Artern bedient, gehört aber nicht zu den Unternehmen, dessen Beschäftigte von Verdi zur Niederlegung der Arbeit aufgerufen worden sind.

Höhepunkt soll eine gemeinsame Streikdemonstration am 29. Februar in Erfurt sein.

hel/red