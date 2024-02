Sondershausen. Zwei Veranstaltungen, die sich auf ganz unterschiedliche Weise dem Thema Frausein nähern, wird es anlässlich des internationalen Frauentags in Sondershausen geben.

Ein Frauentagsprogramm haben die Gleichstellungsbeauftragten von Landratsamt und Stadtverwaltung Sondershausen anlässlich des internationalen Frauentags auf die Beine gestellt. Zwei Tage nach dem Frauentag laden beide am Sonntag, 10. März, zu einem Frauentagsprogramm der besonderen Art ein: Zuerst können sich Interessierte im Schlossmuseum zu einer Führung über die Fürstinnen von Sondershausen anmelden. War eine Fürstin nur die Frau an der Seite eines regierenden Mannes? Welche Aufgaben und Möglichkeiten hatte sie am Hof? Und welche bedeutenden Frauen gab es hier in Sondershausen? Das Schlossmuseum Sondershausen erklärt alles Wissenswerte über Frauen am Hofe bei einem einstündigen Rundgang durch das Schloss.

Im Anschluss geht das Kulturprogramm im Carl-Schroeder-Saal weiter. Dort empfängt Kabarettist Matthias Machwerk alle Besucherinnen und Besucher mit seinem Programm „Frauen sind schärfer, als Mann glaubt.“ Matthias Machwerk präsentiert Comedy über Männer, Frauen und andere Katastrophen und verspricht einen unterhaltsamen Abend, an dem mit Sicherheit die Lachmuskeln ordentlich trainiert werden.

Die Schlossführung beginnt am 10. März, um 15 Uhr, an der Museumskasse. Kosten: 2 Euro. Um Anmeldung wird gebeten. Das Kabarett beginnt 17 Uhr im Carl-Schroeder-Saal. Karten gibt es in der Stadtinformation Sondershausen, Telefon 03632/62 28 22.

Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 14 Euro.

