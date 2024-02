Sondershausen. Anlässlich des 500-jährigen Bauernkriegsjubiläums 2025 beteiligen sich auch Schlossmuseum und Stadt Sondershausen an der Landesausstellung

„Wir sind schon relativ zeitig angefragt worden, ob wir uns an der Landesausstellung beteiligen“, erzählte Carolin Schäfer, Leiterin des Schlossmuseums Sondershausen. Die Rede ist vom 500-jährigen Bauernkriegsjubiläum, das im kommenden Jahr stattfindet. Aus gegebenen Anlass ist eine Landesausstellung, gefördert von der Thüringer Staatskanzlei sowie dem Bund, geplant. In Thüringen gebe es mehrere Hauptstandorte, die die Landesausstellung ausrichten. Dabei handelt es sich um das Panorama-Museum in Bad Frankenhausen mit dem Monumentalgemälde sowie dem Schlachtberg, wo im Mai 1525 die entscheidende Schlacht stattgefunden hat. In Mühlhausen, im Nachbarkreis, gibt es gleich mehrere Standorte, die sich dem Thema Bauernkrieg widmen.